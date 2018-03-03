Ученые обнаружили механизм достижения потенциального бессмертия

Группа исследователей из Аризонского университета в США раскрыла секретную особенность теломеразы («фермента бессмертия»). Об этом пишет Science Daily.

Издание опубликовало исследования лаборатории профессора Джулиана Чена в Школе молекулярных наук при университете. В работе раскрываются принципы механизма потенциального бессмертия человеческой клетки.

Исследовали изучали каталитический цикл теломеразы, опираясь на открытия, сделанные 50 лет назад, когда был обнаружен феномен гибели клетки человека. Теломераза представляет собой особый фермент, содержащий уплотненную ДНК и стабилизирующий хромосомы. Оказалось, что ведущие к заболеваниям генетические мутации зависят от него напрямую.

Профессор Чен же утверждает, что, несмотря на встроенную тормозную систему правильных повторов ДНК, можно пытаться найти метод правильного выпуска тормозов. Это приведет к восстановлению потерянной длины теломер. А увеличение размера теломеразы позволит добиться замедления скорости старения.