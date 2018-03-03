В Лондоне школьный учитель пытался собрать армию детей-террористов

В Великобритании школьный учитель пытался создать армию из детей, чтобы использовать их для осуществления терактов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Преподающий в небольшой частной исламской школе на востоке Лондона 25-летний Умар Хак пытался увлечь экстремистскими идеями подростков одиннадцати-четырнадцати лет. Он показывал им видеозаписи, сделанные в лагерях боевиков, инсценировал нападения на британскую столицу и атаки на полицейских. Во время следствия выяснилось, что учитель поддерживает террористическую группировку ИГИЛ*.

Центральный уголовный суд Лондона признал Хака виновным в вербовке более ста школьников. Ранее педагог уже попадал в поле зрения спецслужб. Еще в апреле 2016-го его заподозрили в желании отправиться в Сирию, год спустя задержали за подготовку терактов.

«Он планировал создать армию из детей, которая бы помогала совершать многочисленные теракты по всему Лондону», - приводит агентство слова главы отделения по контртеррористической деятельности Скотленд-Ярда Дина Хайдона.

Суд Олд-Бейли также признал виновными содействовавших Хаку 19-летнего Абутахера Мамуна и 27-летнего Мухаммеда Абида.

*ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России