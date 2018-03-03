В Минобороны РФ заявили, что США создали в Сирии «заповедник для террористов»

Вашингтон использует подконтрольную зону на западе Сирии в качестве прикрытия для террористов, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью на канале «Россия 24».

«Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 км в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан, заповедник для террористов», - заявил Фомин.

По его словам, боевики там могут перевооружиться, а также подготовиться к новым вылазкам. При этом вся эта деятельность происходит под руководством специальных подразделений Соединенных Штатов.

«Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — добавил он.

Как сказал замминистра, при этом американцы не пускают гумконвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, который находится рядом с Эт-Танфом, поэтому там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

Напомним, в ноябре 2017 года российские военные сообщили о том, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе, изолировали более 50 тысяч нуждающихся в гуманитарной помощи человек. После чего Москва предложила Вашингтону совместными усилиями обеспечить безопасность доставки помощи беженцам. Международная коалиция согласилась помочь, но заявила, что не получила подтверждения разрешения от Дамаска.