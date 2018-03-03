Ночной побег двоих детей из Восточной Гуты под огнем боевиков: видео

Сирийские военные передали Центру по примирению враждующих сторон в Сирии видео, на котором запечатлен момент ночного побега двоих детей из района Восточная Гута через гуманитарный коридор.

Сирийским мальчику и девочке удалось пересечь гуманитарный коридор в ночь на 2 марта. После этого сирийские военнослужащие смогли организовать их встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по ним огонь из стрелкового оружия.

«Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие увидели их и организовали прикрытие, поскольку боевики вели интенсивный огонь. Сейчас с детьми работают медики и психологи», - сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

Четыре гуманитарных паузы с 28 февраля по 2 марта завершились безрезультатно. Боевики продолжают удерживать местных жителей под страхом расправы, запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Местные жители, оставлявшие обращения на горячую линию, организованную Центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них заканчиваются продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. Кроме того, в данном районе отсутствуют электроснабжение и газ.

Российский центр по примирению враждующих сторон по-прежнему призывает лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить репрессии в отношении мирных жителей и снять запрет на их выход из Восточной Гуты.