Польша требует от Германии 850 млрд долларов репараций

Польша оценила ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 млрд долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик, его слова публикует портал rp.pl. По его словам, вопрос о репарациях так и не был урегулирован.

«Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик.

Кроме того, по его словам, Варшаве нет смысла требовать компенсации от Москвы, которая «не соблюдает международное право». При этом власти ФРГ считают вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В соответствии с соглашением, достигнутым в ходе Постдамской конференции 1945 года, Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет Советский Союз и Польская Народная Республика заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.