Поклонская предложила название для российского боевого лазерного комплекса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила свои версии названий для новейших российских систем вооружения, о которых президент РФ рассказывал в своем обращении к Федеральному собранию, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату - название "Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода)», - заявила Поклонская.

Депутат также отметила и поддержала идею главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего назвать «Пальмирой» новую российскую крылатую ракету с ядерной энергической установкой.

Российский лидер Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, призвал всех желающих предлагать свои версии названий новейшего российского оружия. После чего Минобороны РФ на официальном сайте открыло прием предложений. То есть посетители сайта смогут предложить название боевому лазерному комплексу, беспилотному подводному аппарату и крылатой ракете неограниченной дальности.