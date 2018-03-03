В Госдепе США рассчитывают, что «Газпром» продолжит поставлять газ через Украину

Госдепартамент США призвал «Газпром» выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину, заявила спикер Госдепа Хизер Науэрт. Об этом она написала в Twitter.

«Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа», — сказано в сообщении Науэрт.

Напомним, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания начинает расторжение контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа, после того как Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

При этом украинский лидер Петр Порошенко отметил, что транзиту российского газа через Украину в Евросоюз ничего не угрожает.