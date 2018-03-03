В Дании оценили новые военные возможности РФ

Заявления российского президента Владимира Путина о создании новых видов оружия показывает, что РФ находится в гораздо лучшем положении, чем в 90-е годы, заявила спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп в интервью газете Berlingske.

«Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 90-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так», - подчеркнула она.

По мнению Краруп, появление нового оружия нужно рассматривать не как признак экспансивной стратегии, а демонстрацию намерения защищать свои интересы.

«Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами», - добавила политик.

При этом, отметила политик, наибольшая угроза для западных стран – это риск какого-нибудь инцидента по случайности или недоразумению, поскольку стороны «потеряли способность вести диалог». По ее словам, Западу не стоит ждать, кроме того, на положение могут влиять обе стороны.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.