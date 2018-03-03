Великобритания намерена заключить таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что страна не может свободно торговать с третьими странами, находясь в таможенном союзе с Брюсселем.

По словам главы кабинета министров, Великобритания ожидает любого поворота Brexit, однако собирается строить с Евросоюзом новые и прочные отношения. Тереза Мэй заявила, что официальный Лондон выступает против таможенного союза с ЕС, но поддерживает таможенное соглашение, позволяющее Великобритании заключать торговые сделки с другими странами по своему усмотрению.

В качестве вариантов экономических условий премьер назвала заключение торгового партнерства, а также заключение упрощенного таможенного соглашения, что обеспечит обеим сторонам «сокращение торговых трений до минимума». Кроме того, по словам Мэй, будут приняты особые условия для Северной Ирландии.

«Евросоюз является крупнейшим рынком Великобритании, которая, в свою очередь, является также крупным рынком для Евросоюза», - приводит РИА Новости слова премьер-министра Великобритании.

Глава британского кабинета министров также призвала Брюссель рассмотреть предложенные ею варианты и заявила, что заключенное соглашение предоставило бы возможность Соединенному Королевству свободно устанавливать свои собственные пошлины с третьими странами, поскольку это невозможно осуществлять при таможенном союзе.

Ранее сообщалось, что Великобритания отвергла европейский проект соглашения по Brexit. По мнению премьер-министра Соединенного Королевства, документ подорвет общий рынок страны.