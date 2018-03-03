ООН удалила инфографику о происхождении украинского языка от русского

На русскоязычной странице ООН в Facebook была удалена инфографика, демонстрирующая происхождение украинского языка от русского.

На иллюстрации было изображено дерево, ствол и ветви которого символизируют взаимосвязь языков мира друг с другом. При этом украинский язык был изображен в виде боковой ветки, которая отходила от основной — русского языка.

Ранее днем депутат Верховной рады Андрей Тетерук обратил внимание на инфографику. Народный избранник обвинил Организацию Объединенных наций в распространении антиукраинской «пропаганды», а также заявил об участии ООН в так называемой «гибридной войне» на стороне РФ.

Отметим, что оригинальный пост ООН опубликовала на своей странице в Facebook еще 5 января, однако после заявлений Тетерука негодования картинка была удалена.

Ранее сообщалось, что украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под «филологический контроль».