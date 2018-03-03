Число жертв из-за непогоды в США увеличилось до пяти человек

В результате штормового ветра в США погибли не менее пяти человек.

Как сообщает телеканал NBC, инциденты произошли сразу в нескольких штатах, в частности – в Род-Айленде, Виргинии и Мэриленде. Там упавшие деревья унесли жизни троих человек.

Кроме того, на территории 15 американских штатов зафиксированы снег и дожди, которые сопровождаются сильнейшим ветром.

В настоящее время без света остаются более миллиона человек. Кроме того, были отменены тысячи авиарейсов.

В штате Виргиния объявлено чрезвычайное положение. Более того, в Вашингтоне в пятницу, 2 марта, прервали работу госучреждения и школы.

Ранее сообщалось, что в США отменили 2,6 тыс. авиарейсов из-за надвигающегося на Восточное побережье страны шторма «Райли».