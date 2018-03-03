Несовершеннолетнего британца приговорили к пожизненному заключению за подготовку теракта на концерте Джастина Бибера

Подросток из Великобритании Ллойд Гантон проведет всю свою жизнь в тюрьме за подготовку теракта на концерте американского исполнителя Джастина Бибера. Соответствующее решение принял британский суд.

17-летний юноша написал несколько записок с угрозами, в одной из которых назвал себя солдатом «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в России и ряде других стран).

Молодой человек был задержан 30 июня 2017 года за несколько часов до выступления Бибера. По данным следствия, подросток намеревался протаранить толпу людей на автомобиле.

В ходе обысков дома у Гантона были найдены нож и молоток, которые, по мнению правоохранителей, юноша хотел использовать после наезда на людей.

Как сообщает газета Daily Mail, суд также признал молодого человека виновным в поощрении терроризма путем публикации экстремистских материалов в Instagram.