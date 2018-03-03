СК ведет проверку по факту обрушения снега с кровли на ребенка и его мать в Мурманской области

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту обрушения снежной массы на несовершеннолетнюю девочку и ее мать. Инцидент произошел в поселке Видяево Мурманской области.

Как видно на опубликованных СК РФ кадрах, 1,5-годовалая девочка за секунды до схода снега отводит свою мать в сторону, которая в это время общается с другой женщиной. Через несколько секунд после этого с крыши четырехэтажного здания обрушивается снежная масса.

«Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Также уточняется, что после происшествия женщина с ребенком была госпитализирована. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.