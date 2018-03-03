Козловский и Боярская стали заслуженными артистами России

Указом президента РФ Владимира Путина российским актерам Даниле Козловскому и Елизавете Боярской присвоены звания «Заслуженный артист России».

Как сообщается в тексте указа, опубликованном на официальном сайте правовой информации, «За заслуги перед Отечеством» III степени была награждена народная артистка РСФСР Людмила Максакова.

Вместе с тем заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко был награжден орденом Александра Невского, а министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаиль Мень получил знак отличия «За безупречную службы XXV лет».