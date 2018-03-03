В Москве у женщины отняли кошелек с 58 тысячами долларов

В Москве неизвестный злоумышленник отобрал у женщины кошелек, в котором находилось 58 тысяч долларов - по актуальному курсу, это почти 3,3 миллиона рублей.

«На улице Ибрагимова неизвестный зашел вслед за женщиной в подъезд жилого дома и вырвал у нее из рук кошелек, после чего скрылся. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, ведется проверка», - приводит Агентство городских новостей «Москва» слова представителя пресс-службы столичного главка МВД.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, по подозрению в совершении преступления полиция ищет мужчину кавказской внешности плотного телосложения.

Ранее сообщалось, что единственная работница отделения Сбербанка села Манилы Камчатского края совершила кражу 6,7 миллиона рублей, после чего спрятала похищенные средства в стеклянных литровых банках и зарыла их по всей территории поселения.