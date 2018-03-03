Трамп заявил о введении пошлин на сталь и алюминий в приступе гнева - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, находясь под воздействием эмоций.

Как сообщает NBC, ссылаясь на осведомленный источник, свое решение американский лидер принял в сердцах, подавшись приступу гнева. По словам собеседника телеканала, Трамп был разгневан расследованием так называемого «российского вмешательства» в американские выборы главы государства в 2016 году, а также нападками прессы на его старшего советника и зятя Джареда Кушнера. Из-за этого глава государства «выключился из процесса» согласования общей позиции администрации США по вопросу пошлин и не стал слушать мнений всех своих советников.

В итоге президент США последовал совету министра торговли Уилбура Росса и руководителя Национального совета по торговле Питера Наварро, отказавшись прислушиваться к мнению министра финансов Стивена Мнучина.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10% соответственно. По словам президента США, пошлины вводятся на длительный срок.

В ответ на это в МИД Канады заявили, что страна примет ответные меры в случае введения США пошлин на сталь и алюминий.

Напомним, официальный Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы президента США осенью 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

В вою очередь Россия отрицает подобные обвинения. В январе этого года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал чушью и бредом утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы и была в сговоре с командой Дональда Трампа.