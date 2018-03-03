Немецкая природоохранная организация подаст в суд из-за прокладки «Северного потока – 2»

Представители немецкого экологического объединения Nabu намерены обратиться в суд с целью не допустить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии.

По мнению экологов, проложенный через морские природоохранные зоны газопровод будет создавать опасность для морских животных.

Как сообщает агентство DPA, представители Nabu собираются добиться того, чтобы компания Nord Stream 2 AG не смогла начать работы в мае 2018 года, как было запланировано.