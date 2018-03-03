Математик из США рассчитал «дату начала третьей мировой войны»

Математик Аарон Клаузет из Колорадского университета в американском городе Боулдер (штат Колорадо) провел анализ открытых исторических данных о вооруженных столкновениях. В результате работы ему удалось вычислить предельные сроки начала третьей мировой войны.

Ученый выяснил, что периоды длительного перемирия в истории чередуются с фазами «великого насилия», сообщается в журнале Science Advances.

«Таким образом, исторические закономерности периодичности войн подразумевают, что долгий мир может быть существенно более хрупким, чем считают те, кто в последнее время прилагает усилия для того, чтобы выявить механизм, уменьшающий вероятность межгосударственных конфликтов», - цитирует издание слова Клаузета.

Математик провел анализ вооруженных столкновений, которые произошли между государствами в период с 1823 по 2003 годы. Согласно данным исследования, за это время наблюдается 95 крупных конфликтов между разными странами. Клаузет подчеркнул, что с 1940 по 2003 произошли лишь пять из них.

Ученый разработал компьютерную программу, благодаря которой воспроизвел войны за указанный период и определил частоту столкновений и степень их тяжести.

Клаузет отметил, что для смены периода «длительного мира» необходимо около 140 лет бесконфликтного существования в масштабах планеты.

В заключение математик предположил, что крупное межгосударственное вооруженное столкновение якобы может произойти приблизительно до 2150 года. В случае, если через предполагаемый период времени ничего не прозойдет, это будет обозначать достижение человечеством так называемого «нового мышления».

Ранее издание The National Interest обвинило США якобы в развязывании третьей мировой войны.