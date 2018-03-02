Путин хотел бы предотвратить развал СССР

Президент России Владимир Путин в ходе блиц-опроса после V медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде в ответ на вопрос журналиста о том, какое историческое событие он хотел бы предотвратить, ответил: «Развал Советского Союза».

При этом на вопрос в какую эпоху хотел бы жить президент, он ответил: «Сегодня», и добавил, в царской России его предки были крепостными крестьянами, а он - президент.

Ранее глава государства говорил, что считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века, так как за один день «25 миллионов русских людей оказались за границей».