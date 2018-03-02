Трамп продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Белый дом в пятницу сообщил, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о продлении анттроссийских санкций еще на год из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что россйский холдинг «Газпром» решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Нафтогазом Украины» из-за решения Международного арбитражного суда Стокгольма. Дело в том, что арбитраж обязал российскую компанию выплатить Украине 2,56 миллиона долларов.

Член комитета торгово-промышленной палаты (ТПП) России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев ранее в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что для Европы происходящее может обернуться серьезным энергетическим кризисом и повышением цен на энергоносители.