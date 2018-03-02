Назван самый страшный в истории фильм ужасов

Испанский фильм «Уиджи: Проклятие Вероники» объявили самым страшным фильмом ужасов в истории.

Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 100 процентов, информирует NME.

В описании фильма говорится, что Уиджи — это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно.

Ужастик появился на стриминговом сервисе Netflix 26 февраля.

Пользователи социальных сетей после просмотра делились впечатлениями, что лента настолько страшная, что ее невозможно смотреть без слез страха. Многие отмечали, что после не могли уснуть несколько ночей.

«Уиджи: Проклятие Вероники» основан на реальных событиях, произошедших в 1991 году: тогда испанская школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро скончалась после игры с доской Уиджи.

Режиссером хоррора является Пако Пласа.