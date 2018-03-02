Из Ту-160 можно сделать гражданскую версию - Путин

В ходе V медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде президент России Владимир Путин ответил на вопрос одного из журналистов, возможно ли в обозримом будущем передовые военные технологии применить в мирное время для повышения качества жизни людей.

«Мы возобновили производство сверхзвукового военного ракетоносца Ту-160, из него можно сделать гражданскую версию. Я уже говорил с авиастроителями. Они сказали: "Да, конечно. Нужны дополнительные исследования и проработки"», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что «при наших расстояниях, когда мы от Москвы до Владивостока летим дольше, чем до Нью-Йорка, это, конечно, будет востребовано», даже несмотря на возможную на первом этапе дороговизну билетов. Он отметил, что это тем не менее все возможно и пообещал, что вопрос будет проработан, отметив, что самое главное, что есть задел.

Медиафорум региональных и местных СМИ проходит уже в пятый раз, впервые подобное мероприятие состоялось в 2014 году.