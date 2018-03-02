Бандформирования продолжают обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов - Минобороны

Несмотря на введенный на территории страны режим прекращения огня, круглосуточно отмечаются провокации и его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, а также в провинциях Алеппо и Латакия.

Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по Центру примирения враждующих сторон. Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Продолжается проведение гуманитарной операции по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

В очередной раз с 9 до 14 часов была введена «гуманитарная пауза». Четвертые сутки функционирует гуманитарный коридор, все готово к приему гражданского населения.

Продолжается информирование жителей Восточной Гуты по всем доступным каналам о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор.

Обстановка в районе пункта пропуска остается напряженной. Со вчерашнего вечера подступы к нему стали регулярно обстреливаться снайперами. Сегодня из района восточной окраины н.п. Дума боевики запрещенной террористической группировки «Джейш аль-Ислам» дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в н.п. Мухайям Аль-Вафедин.

На горячую линию Центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей Восточной Гуты, где они рассказывают о невыносимых условиях жизни и о репрессиях со стороны боевиков, которые по-прежнему не дают им покинуть опасную зону. Чтобы прорваться с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории, люди пытаются использовать различные варианты выхода, минуя подготовленный гуманитарный коридор.

Этой ночью к пункту пропуска под огнем боевиков удалось выйти двум детям. Их встречу и прикрытие от огня обеспечили сирийские военнослужащие.

От сирийской стороны поступила информация о готовящейся запрещенными группировками «Джебхат ан-Нусра», «Фейлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» провокации с использованием отравляющих веществ. Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией. Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа.

Сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химружие против собственного народа, но и не имеет его в принципе.

Своими преступными действиями незаконные вооруженные формирования пытаются сорвать выполнение резолюции СБ ООН 2401, а также гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Восточной Гуты.

Мы требуем от лидеров НВФ прекратить насилие над мирным населением и немедленно обеспечить безопасный выход граждан из опасных районов.

Несмотря на обострение обстановки в отдельных районах страны, российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирии.

В населенные пункты провинций Деръа, Алеппо и Дейр-эз-Зор доставлено около трех тонн продуктов питания, а также питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 214 сирийцам.

В рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН и плана оказания гуманитарной помощи населению Сирии обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в н.п. Африн провинции Алеппо. Нуждающимся жителям доставлено 159 тонн продуктов питания и медикаментов.