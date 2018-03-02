Энергетический кризис в ЕС станет уроком европейским судам – эксперт о решении «Газпрома»

Член комитета торгово-промышленной палаты (ТПП) России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о последствиях расторжения контракта между российским холдингом «Газпром» и «Нафтогазом Украины».

Он напомнил, что компания «Газпром» подала в Стокгольмский арбитраж иск к «Нафтогазу Украины», после этого украинская компания подала встречный иск к «Газпрому» в тот же суд. Получилось, что два дела рассматривались практически одновременно. Предметом спора были условия двух газовых контрактов: на поставку газа Украине и на транзит топлива через ее территорию.

«Рассматривая эти дела арбитраж в одном случае (иска «Газпрома» к «Нафтогазу») посчитал, что форс-мажорных обстоятельств при выполнении этих договоров нет. В другом случае (иск «Нафтогаза» к «Газпрому») они посчитали, что форс-мажорные обстоятельства есть. Это очевидный юридический нонсенс, так быть не может. Если есть форс-мажорные обстоятельства, то они есть для всех. То есть то решение, которое принял Стокгольмский арбитражный суд, оно очевидно незаконно и политически ангажировано», - подчеркнул Танкаев.

По его мнению, это решение продиктовано двойными стандартами. Эксперт отметил, что, совершая неправосудное решение, Стокгольмский суд фактически денонсировал (расторг – прим. ред.) контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом».

«Это может привести к тому, что договор будет расторгнут либо одной стороной, либо другой. И поставки газа на Украину и через ее территорию прекратятся. Украина не может покупать реверсный российский газ, потому что его не хватает Европе», - добавил он.

Так как сейчас серьезные холода и в Европе, и на Украине, потребление газа находится на очень высоком уровне, и в первую очередь каждый заботится о себе, считает эксперт.

«Киеву газа не хватало, они пытались его докупить напрямую у России, но при расторжении договора, они этого сделать не смогут. Соответственно и условия на Украине будут достаточно плохими, что нанесет удар по социальной ситуации в стране очень серьезный, потому что люди замерзают», - сказал Танкаев.

Что касается Европы, что через Украину ЕС получает примерно половину российского газа. Если этот поток прекратится, особенно в период холодов, какое-то время в ЕС «будут держаться» за счет накопленного газа. Но в регионе сложится очень сложная «психологическая» обстановка.

«Во время аварии в Баумгартене (Австрия), произошедшей три месяца назад, несмотря на большое количество запасов в хранилищах, цены на газ подскочили почти в два раза – с $292 за кубометр газа до $540. И этот уровень цен продержался несколько дней, несмотря на то, что авария была ликвидирована», - напомнил эксперт и добавил, что при возникновении такой проблемы, как расторжение контракта с «Нафтогазом», Европе следует ожидать энергетического кризиса.

Также в ЕС, по словам Танкаева, серьезно подскочат цены энергоносители. Это нанесет серьезный удар по экономике Европы и существенно снизит конкурентоспособность европейских товаров.

«Я думаю, что Стокгольмский арбитраж уже понимает, что они взяли на себя непосильную ношу. Они взяли на себя ответственность за энергетический кризис в Европе, приняв совершенно очевидно неправосудное решение. Не исключено, что европейские власти, особенно Германии, Франции и Италии, будут пытаться разрешить кризис до того, как он разразится. Но это должно стать хорошим уроком для европейских властей и судов по принятию незаконных неправосудных и политически ангажированных решений против России», - подвел итог эксперт.

Ранее руководство российской компании «Газпром» объявило о старте процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.