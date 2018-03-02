Путин сообщил о рекордных урожаях в России
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стала первой по экспорту пшеницы.
В ходе V медиафорума «Правда и справедливость» российский лидер Владимир Путин рассказал о рекордных урожаях в Российской Федерации.
«Мы направляем достаточные субсидии тем, кто занимается переработкой урожая. Мы стали первыми в мире по экспорту пшеницы и вторыми в мире по переработке зерновых. Конечно, нужно производить максимум продуктов, которые можно производить у нас. А мы это субсидируем, и будем продолжать субсидировать. В самое ближайшее время мы планируем продавать на рынке больше, чем закупаем», - заявил Путин.
Медиафорум «Правда и справедливость» сегодня, второго марта, завершил свою работу в Калининграде.