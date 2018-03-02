Путин рассказал, чем бы занялся вместо работы

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что если бы не стал президентом, то занялся бы творчеством.

«Творчеством», - ответил Путин на соответствующий вопрос во время блиц-опроса.

Помимо этого, глава государства отметил, что каждый день по утрам делает зарядку. Он рассказал, что постоянно сам готовит, лучше всего получается салат. По мнению Путина, лучший способ борьбы с ленью – это работа.

Также президент России рассказал, что верит в народные приметы, что лучшим отдыхом для него является смена деятельности, что тоже смотрит Новогоднее обращение главы государства, что работа поднимает ему настроение, когда приедет на Чукотку и ответил на ряд других коротких вопросов.

В заключение, Путин заявил, что хочет, чтобы Россия была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной страной, устремленной вперед.