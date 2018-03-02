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Путин рассказал, чем бы занялся вместо работы

Константин Тигров
20:23 02.03.2018
В ходе V медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде президент России Владимир Путин рассказал о том, чем бы занимался, если бы не стал президентом.
Путин рассказал, чем бы занялся вместо работы

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что если бы не стал президентом, то занялся бы творчеством.

«Творчеством», - ответил Путин на соответствующий вопрос во время блиц-опроса.

Помимо этого, глава государства отметил, что каждый день по утрам делает зарядку. Он рассказал, что постоянно сам готовит, лучше всего получается салат. По мнению Путина, лучший способ борьбы с ленью – это работа.

Также президент России рассказал, что верит в народные приметы, что лучшим отдыхом для него является смена деятельности, что тоже смотрит Новогоднее обращение главы государства, что работа поднимает ему настроение, когда приедет на Чукотку и ответил на ряд других коротких вопросов.

В заключение, Путин заявил, что хочет, чтобы Россия была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной страной, устремленной вперед.

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