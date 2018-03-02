Путин пообещал разобраться со случаями давления на общественников

Работа представителей Общероссийского Народного Фронта заслуживает поддержки. Об этом на V медиафоруме заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на просьбу журналиста отреагировать на случаи оказания давления на общественников.

«Работа таких людей безусловно заслуживает поддержки и должна быть соответствующим образом оценена. Подчас это не менее опасно, чем находиться в зоне боевых действий, я прекрасно отдаю себе в этом отчет Не раз с этим сталкивался. Чем чаще мы будем предавать гласности вещи подобного рода, тем лучше», - подчеркнул глава государства.

Путин также выразил уверенность в том, что в МВД на отреагируют на данную информацию.

«Я уверен, что нас слышит сейчас руководство МВД России, уверен, министр на это отреагирует очень быстро и жестко», - сказал президент.

В Калининграде Владимир Путин принимает участие в V медиафоруме «Правда и справедливость». Во время визита в регион российский президент также принял участие в открытии двух теплоэлектростанций.