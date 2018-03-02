Путин рассказал о наказаниях при нарушении экологического законодательства

В ходе V медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде президент России Владимир Путин высказался по поводу ужесточения наказания за нарушение экологического законодательства и ответил на вопрос о технологиях, которые помогут рекультивировать свалки.

«Что касается повышения ответственности, то с этим, как в народе говорят, "не заржавеет". Это самое простое. Сейчас в Госдуме реализуется соответствующий законопроект, который во втором чтении прошел, и это будет сделано. Но просто ужесточать ответственность – недостаточно», - сказал Путин.

По словам главы государства, нужно включать совершенно другие, в том числе экономические механизмы решения проблемы.

«Конечно, нельзя просто взять свалку и перетащить с одного места на другое, или ее закрыть и начать делать что-то еще. Здесь нужна комплексная работа, которая будет заключаться в прозрачных решениях по мусорным полигонам. Ясно, что это должно быть вдали от проживания людей», - подчеркнул президент.

Однако, по словам Путина, это обойдется государству намного дороже, поэтому нужно выработать целую систему работы с отходами, создавать комплексы по раздельному сбору, причем делать это поэтапно.

Также глава государства отметил, что при раздельном сборе мусора нужно будет привлекать инвестиции из бизнеса, создать условия, чтобы предприниматели заинтересовались этим вопросом. Он пообещал, что именно так и будет и призвал СМИ и ОНФ следить за этим вопросом и взаимодействовать с властями.