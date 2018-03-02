В НАТО прокомментировали заявления Путина о новом оружии‍

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что новые российские вооружения не создадут альянсу проблем, и они не беспокоят Вашингтон.

«Мы услышали интересные новости из Москвы, новые заявления относительно ядерного оружия. Я бы сказала, что это не создает проблему, не беспокоит Вашингтон. Некорректно говорить, что новое оружие может быть перехвачено американскими системами противоракетной обороны», - приводит РИА Новости слова Роуз.

Вместе с тем, по ее словам, американские ПРО вообще «создавались не для этого».

Роуз также отметила, что НАТО намерено «продолжить политику сдерживания России, однако не закрывает дверь для диалога».