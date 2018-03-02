Борьба с коррупцией в Дагестане продолжится - Путин

Работа по борьбе с коррупцией в республике Дагестан проводится в интересах людей и она будет продолжена. Об этом в ходе V медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде заявил Владимир Путин.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено», - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о продолжении борьбы с коррупцией в республике после президентских выборов.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова на два месяца. Гамидов и двое его заместителей, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, были задержаны по подозрению в крупных хищениях. Также был задержан экс-министр здравоохранения республики Шахабас Шахов.

В Кремле аресты высокопоставленных чиновников в Дагестане назвали продолжением последовательной и целенаправленной работы правоохранителей.