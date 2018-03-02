Путин: Кабмин в 2018 году выделит 1,3 млрд рублей на фельдшерско-акушерские пункты

В ходе V медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде президент России Владимир Путин рассказал, что Кабмин принял решение о выделении дополнительного финансирования в 2018 году в размере 1,3 миллиарда рублей на фельдшерско-акушерские пункты.

Также глава государства заявил, что в этом году будет выделено 10 миллиардов рублей на переоснащение детских центров и отделений в больницах.

Путин также уточнил, что кроме всего прочего на лекарства, обезболивающие средства и переподготовку кадров будет выделено 3,4 миллиарда рублей, а еще 2,5 миллиарда - на тренажеры.

Медиафорум региональных и местных СМИ проходит уже в пятый раз, впервые подобное мероприятие состоялось в 2014 году.