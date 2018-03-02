Порошенко уверен, что контракты «Газпрома» и «Нафтогаза» не будут разорваны

Украинский лидер Петр Порошенко заявил о своей уверенности, что газовым контрактам «Газпрома» и «Нафтогаза» и транзиту газа ничего не угрожает.

«Мы уверены, что контракт не будет разорван, я уверен, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз твердо подтвердила свой статус как надежного поставщика», - приводит РИА Новости слова Порошенко.

Ранее Порошенко призвал граждан Украины экономить газ и заявил, что сам присоединяется к инициативе под хештегом #прикрути, которая призывает украинцев снизить на 1 градус температуру в домах.

Напомним, первого марта «Газпром» сообщил, что не будет поставлять Украине газ из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, а сегодня, второго марта, глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» решил расторгнуть все контракты с «Нафтогазом».