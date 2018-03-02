Порошенко призвал украинцев уменьшить потребление газа

Президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан экономить газ и заявил, что сам присоединяется к инициативе под хештегом #прикрути.

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус в домах», - написал на своей странице в Facebook Порошенко.

Помимо этого, он призвал избегать потерь тепла в домах.

Первого марта «Газпром» сообщил, что не будет с марта поставлять Украине газ из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, а сегодня, второго марта, глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» решил расторгнуть все контракты с «Нафтогазом».

При этом в ближайшие дни Украину ожидают сильные морозы.