Удерживаемые в заложниках жители Восточной Гуты готовы есть бродячих животных

По последним данным российской гуманитарной миссии и сирийской разведки, в Восточной Гуте ситуация на грани гуманитарной катастрофы. Джихадисты конфискуют у людей машины, перекрывают любые источники информации - не разрешают смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться мобильными телефонами.

В анклаве не хватает еды и лекарств: продукты и медикаменты боевики отбирают под угрозой расправы. Выход из оккупированных районов Гуты карается смертью.

«Да мы знаем, что людям там очень плохо. Наши позиции сейчас молчат, а боевики обстреливают», - сказал боец сирийских правительственных войск Рух Исмаил.

В день террористы бьют из минометов и артиллерии по домам Мухайам Аль-Ваффедина и гуманитарному коридору не менее тридцати раз.

«Вчера коридор обстреляли 35 раз. Минометы, артиллерия, снайперы работают постоянно. В дом попали пять ракет "Града"», - рассказал боец Муххамед Ясир.

Известны случаи, когда жители Гуты просят боевиков выпустить их за деньги, под гарантии безопасного выхода - но получают не просто отказ, а лишаются и средств, и возможности покинуть анклав.

Информация о ситуации стекается в российский Центр по примирению враждующих сторон в Дамаске. Открыта горячая линия, куда поступают десятки звонков и голосовых сообщений от жителей Восточной Гуты.

«Отсутствует электричество и газ. У людей нет возможности нормально питаться, многие готовы есть бродячих животных. Чтобы разогреть еду, они сжигают свою обувь», - пояснил представитель Центра Александр Масленников.

По последним оперативным данным, на территории Восточной Гуты боевики расстреляли четырех активистов, которые собирали мирных жителей для выхода из анклава. Доведенные до отчаяния люди, порядка 300 человек, устроили стихийную акцию протеста, в ходе которой убили троих джихадистов.