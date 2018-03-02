Названы самые популярные у иностранцев регионы России

Самыми популярными регионами России среди иностранных туристов названы Москва и Санкт-Петербург. Они указаны с областями.

В первую пятерку самых популярных регионов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Красноярский край и Вологодская область.

В первую десятку попали Карелия, Бурятия, Архангельская, Свердловская и Калининградская области, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Эксперты выразили мнение, что Иркутская область и Красноярский край привлекают туристов из-за желания увидеть Байкал.

Краснодарский край в десятку не попал, заняв 11-е место, из чего специалисты делают вывод, что местные курорты не слишком интересны иностранным туристов.