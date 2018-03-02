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Из Восточной Гуты под огнем боевиков смогли выйти мальчик и девочка

Максим Гриценко
17:54 02.03.2018
Детей встретили сирийские военнослужащие. Сейчас с ними работают медики и психологи.

Около полуночи по гуманитарному коридору в Восточной Гуте удалось выйти двум детям - мальчику и девочке, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

«Дежурившие на пункте пропуска сирийские военнослужащие увидели их и организовали прикрытие, поскольку боевики вели интенсивный огонь. Сейчас с детьми работают медики и психологи», - сообщил он.

По его словам, обстановка в Восточной Гуте остается напряженной. С 9 часов утра вступила в действие четвертая «гуманитарная пауза».

Массового выхода местных жителей из анклава пока не происходит, потому что незаконные вооруженные формирования продолжают не соблюдать режим прекращения боевых действий.

Установлено, что из района населенного пункта Дума боевики «Джейш аль-Ислам» (группировки, запрещенной в России) дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на участке дороги М2, ведущей к пункту пропуска в Мухайям Аль-Ваффедине. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Очевидно, что террористы стреляли с целью устрашить гражданское население, желающее покинуть Восточную Гуту.

На горячую линию Центра по примирению в Дамаске продолжает поступать большое количество сообщений от жителей  анклава.

«Мы получаем информацию о тяжелой гуманитарной ситуации, дефиците продовольствия и медикаментов, а также многочисленные жалобы на репрессии со стороны боевиков», - сказали в Центре.

Представители центра добавили, что происходящее ведет к росту недовольства местного населения и вспышкам протеста. Есть сведения, что некоторые гражданские активисты объединяются в небольшие группы и вооружаются с целью прорыва блокады боевиков.

Российский Центр по примирению призвал лидеров НВФ прекратить репрессии в отношении мирных жителей и снять запрет на их выход из Восточной Гуты.

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