США выделили деньги на создание лазерного оружия для эсминцев

Руководство военно-морских сил США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на разработку лазерного оружия для эсминцев, сообщило агентство Bloomberg.

На сделку было выделено 150 миллионов долларов, создадут лазер к 2020 году. По мнению военных чиновников, новое оружие защитит от «роев» беспилотников и ракет.

В Пентагоне отметили, что в будущем лазерные системы, возможно, начнут играть большую роль, если инженерам удастся сделать их эффективными против баллистических ракет и самолетов.

«О лазерных оружейных системах задумывались десятки лет. Одна из проблем, которая помешала внедрению такого оружия — у нас не было достаточно мощного, компактного и эффективного лазера», — рассказал журналистам агентства старший научный сотрудник Lockheed Martin Роб Афзал.

Систему назовут Helios, она будет предназначена для отслеживания и уничтожения БПЛА или лодок, приближающихся к кораблю.