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Раду оскорбило то, что украинский язык произошел от русского

Константин Тигров
17:55 02.03.2018
В Верховной раде Украины выразили возмущение из-за утверждения, что украинский язык произошел от русского.
Раду оскорбило то, что украинский язык произошел от русского
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук обвинил Организацию Объединенных наций в распространении «пропаганды» из-за инфографики, на которой украинский язык значился производным от русского.

«Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем», - написал на своей странице в Facebook Тетерук.

Он выразил мнение, что вопрос языка является частью «гибридной войны» РФ против Украины. Тетерук утверждает, что в «новый этап наступления» теперь вовлечена и ООН.

Возмутившее депутата изображение было опубликовано на официальной странице Организации Объединенных наций в Facebook. Оно представляет собой инфографику в виде дерева, отражающую связи и родство между языками мира. Из этой иллюстрации следует, что украинский язык произошел от русского.

На данный момент эта страница недоступна.

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