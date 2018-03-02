Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом»

Наталья Жуковская
17:16 02.03.2018
Руководство российской компании «Газпром» объявило о старте процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.
«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом»
  • Видео по теме
Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Globallookpress

Глава российского холдинга Алексей Миллер заявил, что Арбитражный суд Стокгольма, когда выносил решение по спору между компаниями, руководствовался двойными стандартами. Это повлекло нарушение баланса интересов сторон.

Кроме того, Миллер отметил, что одним из аргументов судей стало резкое ухудшение состояния украинской экономики.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал Миллер.

В четверг арбитраж в Стокгольме постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» 2,56 миллиарда долларов, с чем российская сторона категорически не согласна.

«Газпром» перестал поставлять газ на Украину, вернув предоплату за март. На Украине в пятницу временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Кроме того, на Украине прекратили работу детские сады, школы и вузы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом»
Дата02.03.2018, 17:16
«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом»
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Дата02.03.2018, 16:03
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Россияне Ласицкене и Лысенко завоевали золото на ЧМ по легкой атлетике
Дата01.03.2018, 23:13
Россияне Ласицкене и Лысенко завоевали золото на ЧМ по легкой атлетике
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Дата02.03.2018, 16:03
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Путин рассказал о том, как был создан ракетный комплекс «Авангард»
Дата02.03.2018, 19:34
Путин рассказал о том, как был создан ракетный комплекс «Авангард»
Грудью на амбразуру: подвигу Александра Матросова исполнилось 75 лет
Дата27.02.2018, 15:45
Грудью на амбразуру: подвигу Александра Матросова исполнилось 75 лет
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
21:20 В стране и мире
Видео
Энергетический кризис в ЕС станет уроком европейским судам – эксперт о решении «Газпрома»
21:05 В стране и мире
Видео
Из Ту-160 можно сделать гражданскую версию - Путин
18:50 В стране и мире
Видео
Путин: Кабмин в 2018 году выделит 1,3 млрд рублей на фельдшерско-акушерские пункты
15:49 В стране и мире
Видео
Госдеп плохо владеет существом вопроса – Антонов об обвинениях по РСМД
14:18 В стране и мире
Видео
Опубликован текст обращения Януковича к Путину от 2014 года
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео Видео
Летчики ВТА совершают посадку на заснеженный грунт: видео
Подводный монстр поразил пользователей Сети: видео Видео
Подводный монстр поразил пользователей Сети: видео
В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море Видео
В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море
Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний Видео
Джип пытается обогнать новейшую БМП «Бумеранг»: кадры испытаний
В «Ужасной расщелине» появилась каменная река: видео Видео
В «Ужасной расщелине» появилась каменная река: видео
Крыса наелась до отвала прямо на прилавке супермаркета: видео Видео
Крыса наелась до отвала прямо на прилавке супермаркета: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.