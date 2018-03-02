«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с «Нафтогазом»

Глава российского холдинга Алексей Миллер заявил, что Арбитражный суд Стокгольма, когда выносил решение по спору между компаниями, руководствовался двойными стандартами. Это повлекло нарушение баланса интересов сторон.

Кроме того, Миллер отметил, что одним из аргументов судей стало резкое ухудшение состояния украинской экономики.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал Миллер.

В четверг арбитраж в Стокгольме постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» 2,56 миллиарда долларов, с чем российская сторона категорически не согласна.

«Газпром» перестал поставлять газ на Украину, вернув предоплату за март. На Украине в пятницу временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Кроме того, на Украине прекратили работу детские сады, школы и вузы.