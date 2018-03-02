Решение арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите выглядит странным - Минэнерго

Решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа выглядит очень странным, заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

«Если исходить из того, что я по прессе вижу … какое-то странное решение, когда не учитываются при транспортировке газа такие же аргументы, которые при поставке газа учитывает суд. То есть, "Газпрому" посчитали за недопоставку для транзита газа, но при этом "Нафтогазу" не посчитали за недозаказ в соответствии с контрактом. Это очень странно», - приводит РИА Новости слова Новака.

Он уточнил, что Минэнерго Российской Федерации пока не получало официального решения суда.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа.

«Газпром» заявил о несогласии с этим решением, согласно которому по взаимным искам российская компания обязана заплатить больше, чем украинская.