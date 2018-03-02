Лавров и Дюмин оценили экономический потенциал Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава МИД Сергей Лавров познакомили иностранных дипломатов с экономическими возможностями региона. Среди гостей презентации были послы почти двух десятков государств.

«За последние годы темпы роста индекса промпроизводства не опускались ниже пяти процентов. В прошлом году он составил 105,6 процента. А 2016-м - 112,8 процента. По нашим прогнозам, в ближайшие годы экономика региона будет расти темпами до пяти процентов в год», - рассказал Алексей Дюмин.

Об эффективной работе тульских властей говорят и объемы зарубежных инвестиций. Только за прошлый год они составили 127 миллиардов рублей. В регионе успешно работают крупные западные и китайские компании. В свою очередь Сергей Лавров отдельно отметил: Тульская область уверенно входит в пятерку инвестиционного рейтинга российских регионов.