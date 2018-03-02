Официальный представитель Пентагона обратился к народу США после послания Путина

В Министерстве обороны США заявили, что не удивлены словами президента России Владимира Путина о новейшем вооружении России, которые прозвучали во время его ежегодного послания Федеральному собранию.

«Американский народ может быть спокоен, потому что мы полностью подготовлены», – сказала официальный представитель Пентагона Дана Уайт в ходе брифинга.

Во время встречи журналисты попросили Уайт прокомментировать слова Путина о том, что появление новых вооружений вызвано планами американской администрации по укреплению стратегического арсенала США.

«Наша ПРО… Они (Россия – прим. ред) прекрасно знают, что это не против них. Наша система противоракетной обороны — она не против России. Мы должны иметь эффективное средство сдерживания», – отметила Уайт.

Ранее Госдеп США после оглашения послания обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения и заявил, что речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения договора.

Посол добавил, что у России тоже есть «серьезные озабоченности» по поводу выполнения условий данного договора со стороны США.