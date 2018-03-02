Новые технологии в Морском порту Мурманска

В Мурманском торговом порту всерьез взялись за экологию. Гавань, где львиную долю всех доставленных грузов составляет уголь, решили сделать самой чистой в стране. Теперь в порту - перманентная уборка. Проводит ее суперсовременный вакуумный пылесос.

Этот большой пылесос на колесах создает так называемый высокоразреженный вакуум. Огромная сила втягивания не оставляет грязи и пыли ни малейшего шанса. Устройство способно в одиночку пропылесосить целый порт. Ширина полосы уборки у него составляет 2,5 метра. Объем резервуара для сбора мусора 12 кубов.

«Он имеет многоступенчатую систему фильтров и позволяет почистить пыль и отдать чистый воздух в окружающую среду. Машину приобрели в рамках большой экологической программы которая составляет 2,5 млрд рублей», - рассказал Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта.

Мурманский морской торговый порт ведет перевалку грузов круглый год - в том числе, и в период полярной зимы. Поэтому вакуумный погрузчик специально спроектирован для работы в суровых условиях Арктики. И выполнен во взрывобезопасном исполнении, что исключает образование искр.