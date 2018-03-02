«Бодрый лещ» и «Три богатыря»: россияне фантазируют о названиях для новейших комплексов вооружений

Пользователи Сети активно предлагают свои варианты названий для новейших российских комплексов вооружений, которые были представлены накануне в ходе послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, президент предложил россиянам самим выбрать названия для крылатой ракеты неограниченной дальности, беспилотного подводного аппарата, а также боевого лазерного комплекса.

Среди вариантов, предлагаемых пользователями, преобладают «цветочные» названия. Так, крылатую ракету неограниченной дальности предлагают назвать «Одуванчик», «Аленький цветочек», «Ромашка» или «Незабудка».

Популярны также и «животные» варианты наименований для новых комплексов: «Колибри», «Бабочка», «Кузнечик», «Комар», «Снегирь», «Медведь» и «Песец».

Вместе с тем также поступают предложения назвать «тройку» новейших комплексов по аналогии с тремя богатырями из русского фольклора: «Добрыня Никитич», «Алеша Попович» и «Илья Муромец».

Встречаются и более необычные варианты названий, так беспилотный подводный аппарат предлагают назвать «Бодрый лещ», а одна из читательниц сайта телеканала «Звезда» предложила название «Фагацитоз» в честь иммунного процесса захватывания и переваривания патогенных частиц в организме, «с тем, чтобы обозначить, что это защитные силы Земли и нашей страны от агрессии».

Между тем с 1 марта Минобороны России запустило сервис для приема предложений с названиями для новейшего российского оружия.

Отмечается, что сначала будет проведен отбор предложений с названиями каждой системы, после чего пользователям предложат выбрать лучший среди удачных вариантов.