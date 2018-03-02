Боевики показательно казнят мирных жителей в Восточной Гуте

Боевики оппозиционных группировок в Восточной Гуте показательно казнят мирных жителей, которые пытаются бежать из анклава. Об этом заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Также, по его словам, из этого района продолжаются обстрелы жилых кварталов и пригородов Дамаска. Только за прошедшие сутки боевики выпустили по сирийской столице 29 мин и одну ракету. В результате обстрелов погиб один человек, еще шесть были ранены.

Кроме того, террористы из запрещенных группировок трижды пытались атаковать гуманитарный коридор. Как сообщают в Минобороны, все нападения были успешно отражены, но выход жителей из зоны боевых действий был сорван. Несмотря на это, в готовности постоянно находятся полевые госпитали, кухни и автобусы для тех, кто захочет покинуть Восточную Гуту.