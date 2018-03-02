ВС РФ за неделю: выполнение гособоронзаказа и рассекреченные разведчики у границ РФ

Газета «Красная Звезда» опубликовала инфографику, в которой представлена работа ВС РФ за неделю. В ней говорится, что ВКС России перехватили пять иностранных самолетов за неделю.

Также отмечается, что 22 иностранных военных летательных аппарата совершали разведывательные полеты вдоль российских границ. При этом нарушений российского воздушного пространства не было.

16 февраля Минобороны засекло 16 перехваченных военных самолетах иностранных государств, которые вели разведку границ.

В графике представлены итоги за неделю работы российских военнослужащих по восстановлению мирной жизни в Сирии. Также в схеме приводятся итоги проведения боевой подготовки Вооруженных сил.