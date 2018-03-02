Посол России в США отверг обвинения Пентагона в нарушении договора РСМД

Российский посол в США Анатолий Антонов отверг обвинения Пентагона в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Ранее официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что новые системы вооружения, о которых говорил в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, нарушают договор РСМД.

«Видимо, в Госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Владимировича Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД», — приводятся слова Антонова на странице посольства России в США в Facebook.

Также Антонов отметил, что развивая свой ядерный потенциал, Россия не нарушила ни одной договоренности. Об этом же говорил и Владимир Путин в ходе своего выступления в Манеже.

Также Антонов отметил, что обвинения Пентагона не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, ни данными полетной телеметрии.

Накануне президент России Владимир в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды вооружения страны, не имеющие аналогов в мире.

В том числе говорилось о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном и гиперзвуковом оружии.