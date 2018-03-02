В Пентагоне задумались о борьбе с гиперзвуковым оружием

США нужно развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию. Об этом заявил начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. Его слова приводит Defense One.

По словам Хайтена, Пентагон признает, что у США не хватает наземных систем обнаружения, поэтому нужно выделить «всего» несколько миллиардов долларов на создание орбитального радара.

Генерал отметил, что у США давно есть технологии создания радара, но Пентагон при этом тратит огромные ресурсы на защиту от баллистических ракет.

«Мы все никак не можем начать это (размещение орбитальных радаров — ред.) Вместо этого военные строят архитектуру, направленную в первую очередь против баллистических угроз», - заявил Хайтен.

Накануне президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о принятии на опытно-боевое дежурство высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал».