«АвтоВАЗ» снизил цены на автомобили Granta и Kalina

«АвтоВАЗ» в марте продлил программу обновления парка, которая предполагает скидку на новый автомобиль при использовании схемы trade-in. Об этом сообщается на сайте автоконцерна.

Размер скидок для большинства участвующих в программе моделей сохранился на уровне 20000 - 30000 рублей, а для автомобилей Lada Granta и Lada Kalina, имеющих общую платформу, возрос в два раза – до 40 000 рублей.

Таким образом, рекомендованные розничные цены седана Granta составляют о 399 900 рублей, Kalina – от 450 600 рублей. (самые дешевые – в кузове хетчбэк).

Дилеры объясняют такое снижение ценовой политики с тем, что в регионах накопилось большое количество автомобилей этих моделей.