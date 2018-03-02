Путин заявил о необходимости сотрудничества РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом

США и России необходимо вместе бороться с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга. Соответствующее заявление в интервью телеканалу NBC сделал президент РФ Владимир Путин.

«Вместо того чтобы создавать угрозы друг для друга, великие державы должны консолидировать усилия по защите от террористов», - сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что предлагал Соединенным Штатам вместе разрабатывать систему противоракетной обороны (ПРО), однако получил отказ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал риторику о «новой холодной войне» пропагандистской. Мо мнению российского лидера, гонка вооружений началась с выходом США из соглашения по противоракетной обороне (ПРО).